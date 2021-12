Oito pessoas são mortas durante chacina em Porto Seguro

Oito pessoas morreram e uma ficou ferida em uma chacina na noite deste domingo, 5, por volta das 22h, na cidade de Porto Seguro, no Extremo Sul da Bahia. De acordo com o site Radar 64, cerca de 10 homens armados invadiram uma casa onde era realizada uma festa e começaram a atirar.

Testemunhas relatam que os criminosos usaram armas pesadas, como fuzil e metralhadora, no atentado. Cinco corpos foram encontrados dentro da casa e os demais do lado de fora do imóvel.

O ferido foi levado para o Hospital Luís Eduardo Magalhães. Não há informações sobre o estado de saúde dele, que não foi identificado.

As pessoas que morreram também não tiveram os nomes revelados. Contudo, há relato de que duas vítimas são filhos de policiais.

