Oito pessoas morrem e uma fica ferida em acidente na BR-101

Oito pessoas morreram e uma ficou ferida após um acidente envolvendo um carro e um caminhão na rodovia BR-101, no município de Itabela (distante a 679 km de Salvador, no sul da Bahia, na madrugada deste domingo, 30. As informações são do site Radar64.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), as vítimas estavam num veículo de passeio que bateu de frente com um caminhão dos Correios, na região do distrito de Monte Pascoal.

O único sobrevivente foi socorrido por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhado para o Hospital Regional de Eunápolis, em estado grave.

O veículo de passeio ficou destruído com o impacto

Ainda de acordo com a PRF, as vítimas moravam na cidade de Itabela e voltavam de uma festa no distrito de São João do Monte. O carro estava com a lotação acima da capacidade permitida.

Os corpos das vítimas foram levados para o Instituto Médico Legal (IML) de Eunápolis. Conforme o Radar64, os nomes não foram confirmados, pois a maioria não portava documentos.

