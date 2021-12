Oito pessoas ficam feridas após acidente entre van e carro na BR-262

Um acidente envolvendo uma van e um carro de passeio deixou oito pessoas feridas na madrugada desta terça-feira, 30, na BR-262. no trecho do distrito de Pradoso, localizado no município de Vitória da Conquista, sudoeste da Bahia.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, equipes do 7° Grupamento de Bombeiros Militar (7°GBM/Vitória da Conquista) socorreram as vítimas do acidente automobilístico. Equipes da Polícia Rodoviária Estadual (PRE) compareceram ao local e interditaram parte da via para o atendimento.

Ainda conforme os bombeiros, sete vítimas estavam na van, a outra foi o motorista de um carro de passeio. Três feridos foram conduzidos para um hospital por uma ambulância do CBM.

Já as outras cinco pessoas foram encaminhadas para unidades de saúde via Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). O estado de saúde das vítimas e as causas do acidente ainda são desconhecidos.

adblock ativo