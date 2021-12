Oito milhões de cigarros contrabandeados são apreendidos em Seabra

Oito milhões de cigarros contrabandeados foram apreendidos na tarde da última quarta-feira, 8, no município de Seabra (a 475 quilômetros de Salvador). A informação foi apresentada pela Polícia Rodoviária Federal da Bahia (PRF-BA) nesta quinta-feira, 9.

O caso aconteceu durante uma fiscalização na BR 242, quando os policiais abordaram um veículo VW/Gol com placas de São Paulo. Com o condutor do automóvel, foi encontrada uma nota fiscal falsa, com dados de um veículo de carga. O suspeito afirmou que estava realizando escolta de um caminhão com cigarros e passando informações sobre os pontos de fiscalização.

O condutor também relatou que a carga de cigarros é oriunda do Paraguai e estava sendo transportada de Campo Grande (MS) para Feira de Santana (a 109 quilômetros de Salvador).

Os policiais encontraram o veículo de carga abandonado em um posto de combustíveis, localizado às margens da rodovia no KM 410. Nele foram apreendidas 800 caixas de cigarros, que totalizaram oito milhões de unidades A ocorrência foi encaminhada para a Delegacia de Polícia Judiciária em Seabra.

Da Redação | Foto: Divulgação | PRF-BA

