Oito máquinas caça-níquel são apreendidas em Alagoinhas

Denúncias anônimas levaram os investigadores da 2ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (Coorpin), em Alagoinhas, distante 124km de Salvador, a uma casa de jogos de azar, nesta segunda-feira, 21. No local a polícia prendeu Cátia Cilene Souza Ferreira, 46 anos, e apreendeu oito máquinas caça-níquel e uma máquina eletrônica para Jogo do Bicho.

A casa de jogos funcionava na Rua Padre Vieira, Box 15, no Centro de Alagoinhas. O proprietário não foi localizado.

Cátia Ferreira, que trabalhava no estabelecimento, foi conduzida à 2ª Coorpin, onde foi ouvida e lavrado um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO). As máquinas foram encaminhadas para perícia no Departamento de Polícia Técnica (DPT).

adblock ativo