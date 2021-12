Oito detentos não retornam ao Conjunto Penal de Feira após indulto de Natal

Oito dos 79 detentos beneficiados com a saída temporária de Natal na última quinta, 20, ainda não retornaram para o Conjunto Penal de Feira de Santana na manhã desta sexta-feira, 29. Eles deveriam ter voltado na quarta, 27.

Os presos já são considerados foragidos. As polícias Militar, Civil e Rodoviária Federal já foram comunicadas. Segundo o capitão Allan Araújo, diretor do Conjunto Penal, o grupo vai responder pelo atraso e pode ter agravamento de pena, além de perder a condição do regime semiaberto.

Entre os foragidos, quatro são oriundos de cidades baianas, três de São Paulo e um do Ceará.

