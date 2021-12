Oito de Ouros do Baralho do Crime é preso após mais de um ano foragido

Foi preso na tarde desta quinta-feira, 3, no município de Candeias, Natanael dos Santos, conhecido como Gordo, de 26 anos. O 8 de Ouros do Baralho do Crime da Secretaria de Segurança Pública da Bahia (SSP-BA) é suspeito de vários homicídios e estava foragido há um ano e cinco meses, desde que havia saído para o indulto do Dia dos Pais.

Natanael de Jesus dos Santos estava foragido desde agosto de 2017

Segundo a delegada Maria das Graças Barreto, titular em exercício da 20ª Delegacia Territorial de Candeias, Natanael possuí quatro mandados de prisão preventiva por homicídios cometidos quando estava fora do presídio.

Além de ser um dos líderes do tráfico de drogas em Candeias, ele é apontado pela Polícia Civil como mandante de diversas mortes.

O suspeito foi preso no bairro Santo Antonio - uma das localidades que agia - após denúncias de populares.

"No momento que as guarnições chegaram ao local indicado na denúncia, ele tentou entrar na casa da namorada para escapar do cerco, mas foi alcançado pelos policiais", explicou o comandante da 10ª CIPM, major José Luís Ventura Mesquita Júnior.

Com Natanael, foram apreendidos uma pistola 9mm, carregador e 19 munições, além de 29 pinos de cocaína e 33 buchas de maconha, além de aparelhos celulares. Natanael e todo o material apreendido foram encaminhados para a 20ª Delegacia Territorial.

Com o suspeito, foram apreendidas drogas e uma pistola calibre 9mm

