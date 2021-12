Oito de Copas do Baralho do Crime e comparsa são mortos em Jauá

Apontado como líder do tráfico em Camaçari e Simões Filho, Lucas Oliveira de Jesus, o 'Albiere', foi morto nesta segunda-feira, 8, durante um confronto com policiais na praia de Jauá, em Camaçari, na Região Metropolitana de Salvador (RMS). Albiere era o Oito de Copas do Baralho do Crime da Secretaria de Segurança Pública da Bahia (SSP-BA) e estava com um comparsa, que também morreu.

Segundo a SSP-BA, o suspeito tinha envolvimento com homicídios e roubos e estava escondido na região. Os agentes chegaram até a dupla por meio de denúncias e monitoramento.

Durante aproximação dos policiais, a dupla reagiu atirando, mas foi atingida. Os dois foram socorridos e encaminhados ao Hospital Menandro de Faria, mas não resistiram aos ferimentos. Com eles, foram apreendidos uma pistola calibre 380, um revolver calibre 38, meio quilo de maconha e um carro.

