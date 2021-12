Oitavo adolescente que fugiu de Case é recapturado em Feira

O último adolescente que tinha fugido da Comunidade de Acolhimento Socioeducativa Zilda Arns (Case), em Feira de Santana - a 109 quilômetros de Salvador - foi recapturado na noite desta segunda-feira, 5. Ele foi localizado na varanda de uma chácara na Estrada do Calundu, no bairro Parque Lagoa do Subaé.

Já os outros sete internos foram encontrados na rua Artêmia Pires, perto da Case, no bairro Sim, momentos depois de escaparem da comunidade na manhã desta segunda. Com eles, foram resgatados um rádio comunicador e um relógio.

As circunstâncias da fuga são desconhecidas.

adblock ativo