Oficina gratuita de pipas inscreve crianças de 6 a 14 anos

Estão abertas as inscrições gratuitas para a Oficina de Pipas, que será realizada na Praia do Flamengo, no dia 11 de outubro, às 9h, em comemoração ao Dia das Crianças. A atividade é voltada para crianças de 6 a 14 anos de idade, que moram no Litoral Norte ou em Lauro de Freitas.

As vagas são limitadas e as inscrições devem ser feitas pela internet. No dia do evento, é necessário apresentar a carteira de identidade da criança e do responsável, além do comprovante de residência e de matrícula escolar.

A ação faz parte do projeto “Brincadeiras de antigamente”, lançado pela Associação Classista de Educação e Esporte da Bahia (Aceb).

Antes da oficina, as crianças vão participar de um café da manhã e, em seguida, receber instruções sobre como empinar pipas, com um alerta especial para a utilização responsável do brinquedo, que inclui a abolição total do uso de tempero, cerol ou similares. As pipas mais criativas serão premiadas.

