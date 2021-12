Oficina clandestina de veículos é descoberta em Camaçari

Uma oficina que adulterava veículos roubados foi encontrada na segunda-feira, 31, no município de Camaçari, na Região Metropolitana de Salvador (RMS). Três suspeitos que seriam responsáveis pelo local foram presos durante a ação.

De acordo com a polícia, as equipes chegaram até Tainá Pereira de Souza, de 21 anos, José Alberto Pereira dos Santos, conhecido como "Poio", de 33, e Amílcar José Farias Medeiros, de 29, depois de receberem uma denúncia de que assaltantes de banco estavam morando no Loteamento Serra Verde, no município.

Por meio de nota, o coordenador da Força Tarefa da Secretaria de Segurança Pública, major PM Marcelo Barreto, contou que os criminosos adulteravam chassis, motores e vidros dos veículos, que depois eram vendidos para cidades do interior da Bahia e até para outros estados.

Poio tinha sido solto no mês passado por prática de roubo de veículo e tinha uma nova audiência de custódia prevista para esta terça-feira, 1º. Ele vai responder junto com Tainá e Amílcar por receptação qualificada e formação de quadrilha.

Além da Força Tarefa da SSP, a operação ainda contou com a participação de policiais da Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos de Veículos (DRFRV) e do Comando de Policiamento Especializado (CPE) da Polícia Militar.

