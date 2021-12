Oficina aborda regularização fundiária e trabalho escravo

Com a participação de 35 jovens e adolescentes, termina neste sábado, 15, a partir das 10h a oficina de teatro Jovens Quilombolas Dizem Não à Escravidão, realizado no Quilombo de Barra do Parateca, em Carinhanha, 870 km a oeste de Salvador.

A apresentação deste sábado fecha a programação de uma semana de aprendizado e acontece no espaço da feira da comunidade ribeirinha do rio São Francisco, que teve o Relatório Técnico de Identidade e Delimitação (RTID) publicado no Diário Oficial da União em julho.

"Esse reconhecimento é fundamental para a regularização fundiária da área. Só com esta certeza o povo quilombola terá autonomia e liberdade assegurados", de acordo com a agente da Comissão Pastoral da Terra (CPT-BA), Abeltânia de Souza Santos, autora do projeto finalizado neste sábado.

Para ela, o objetivo da oficina - viabilizada pela ONG Repórter Brasil, com parceria local da Escola Francisco Pinto, Cras Quilombola, Associação Quilombola de Barra do Parateca, Igreja Evangélica Nazareno e a Comissão Pastoral da Terra-CPT - foi promover na comunidade "informação e reflexão sobre a realidade do trabalho escravo contemporâneo no Brasil, através da linguagem teatral".

"A temática trabalho escravo é uma realidade bem próxima dos moradores. No primeiro dia tivemos três depoimentos de pessoas que foram vítimas de trabalho análogo ao de escravo", afirmou o ator Dominique Faislon, coordenador da oficina.

Barra do Parateca, ribeirinha ao São Francisco, tem 250 famílias "que sofrem graves conflitos na luta pela conquista do território", segundo Abeltânia de Souza.

adblock ativo