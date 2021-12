Oeste lidera ranking de incêndios e não há previsão de chuva

Sem previsão de chuvas para os próximos dias, calor de 40° C e umidade relativa do ar que em algumas horas do dia fica abaixo de 20%. Esta é a situação na região oeste, que continua liderando na Bahia o número de focos de incêndio. O fogo é detectados por satélites por meio do Programa de Monitoramento de Queimadas, do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe).

Os municípios de Barra, com 71 focos: São Desidério, com 40, e Xique Xique, com 28 queimadas de grandes proporções entre domingo, 4, e esta segunda, 5, são seguidos de Cotegipe, com 24 focos; Pilão Arcado, com 17; e Correntina, com 16 ocorrências. Formosa do Rio Preto, Barreiras e Mansidão estavam nesta segunda com 10 incêndios florestais cada um.

Balanço parcial

No estado, já foram registrados 11.585 incêndios florestais este ano. Nesta segunda, a Bahia contava com 393 focos, sendo que em municípios da Chapada Diamantina, como Morro do Chapéu, Abaíra e Rio de Contas, também surgiram grandes focos, mobilizando brigadistas e bombeiros da região.

Segundo o subcoordenador da Superintendência de Proteção e Defesa Civil da Bahia (Sudec), Paulo Sérgio Luz, a estimativa é que estejam envolvidos no trabalho de combate ao fogo no estado 600 homens, entre bombeiros e brigadistas (do PrevFogo-Ibama, do Instituto Chico Mendes e voluntários), técnicos, pilotos e motoristas.

Com três bases instaladas nas regiões mais atingidas, o Sistema de Comando de Incidentes (SCI), formado pelos órgãos estaduais de meio ambiente, Corpo de Bombeiros, brigadistas voluntários e secretarias municipais de Meio Ambiente, prioriza as áreas onde estão situadas as unidades de conservação e remanescentes florestais.

Duas bases estão no oeste, mais precisamente em Barreiras e Barra. Outra, em Rio de Contas. "A nossa preocupação é a demora para chegada das chuvas", disse Luz, acrescentando que este ano os incêndios têm grandes proporções, porque "como não queimou muito nos últimos dois anos, agora existe muita biomassa seca, ideal para a propagação das labaredas, que chegam a ter mais de cinco metros de altura".

Municípios

Estão em situação de emergência 51 municípios atingidos pelo fogo. São eles Abaíra, Andaraí, Angical, Baianópolis, Barra, Barra da Estiva, Barreiras, Bom Jesus da Lapa, Bonito, Brejolândia, Brotas de Macaúbas, Buritirama, Canápolis, Carinhanha, Catolândia, Cocos, Coribe, Correntina, Cotegipe, Cristópolis, Érico Cardoso, Feira da Mata e Formosa do Rio Preto.

Também fazem parte do decreto Ibicoara, Iraquara, Itaetê, Jaborandi, Jussiape, Lençóis, Livramento de Nossa Senhora, Mansidão, Marcionílio Souza, Morro do Chapéu, Mucugê, Muquém do São Francisco, Nova Redenção, Oliveira dos Brejinhos, Palmeiras, Paramirim, Piatã, Rio de Contas, Riachão das Neves, Rio do Pires, Santa Maria da Vitória, Santa Rita de Cássia, São Desidério, Seabra, Souto Soares, Utinga, Wagner e Xique Xique.

