Odontomóvel atende em Salvador, Jequié e Campo Formoso

Carretas equipadas com consultórios oferecerão até o próximo sábado, 3, serviços gratuitos de odontogia em Salvador, Jequié e Campo Formoso. A ação teve início nas três cidades desde esta segunda-feira, 29.

Em cada odontomóvel é realizado serviços de restauração, cirurgias de alta e baixa complexidade, tratamento de canal, coroa provisória, aplicação de flúor, exame radiológico, periodontia (tratamento de gengiva), entre outros. Para o atendimento, é necessário levar o Cartão do SUS, documento de identidade e comprovante de residência.

As unidades são compostas por conjuntos odontológicos equipados com moderna tecnologia, de forma que trabalham, ao mesmo tempo, até dez dentistas, além de outros profissionais que atendem em tendas, instaladas na parte externa, orientando os pacientes sobre os cuidados com a saúde bucal.

Em Salvador, o atendimento acontece na Igreja de São Brás, localizada no Vale das Muriçocas, no bairro da Federação. Em Jequié, o serviço atende na avenida Franz Gedeon, no Colégio Polivalente. E em Campo Formoso, o odontomóvel está na praça do Comércio, Centro, no Distrito Quilombola de Lage dos Negros.

adblock ativo