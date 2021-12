Ocupantes de motocicleta morrem em colisão com carro na BR-242

Dois homens morreram em uma colisão envolvendo uma motocicleta e um carro de passeio na BR-242. Segundo informações do posto da Polícia Rodoviária Federal (PRF) em Barreiras, as vítimas - que estavam na moto - trafegavam pelo km 888 da rodovia, na região de Luís Eduardo Magalhães, quando o veículo se chocou com o carro.

O acidente ocorreu na noite deste sábado, 28, por volta de 18h20. Segundo a PRF, após o impacto, uma das vítimas caiu na pista e chegou a ser atropelada por um caminhão. O motorista fugiu sem prestar socorro.

Duas ambulâncias do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram até o local do acidnete, mas as vítimas já haviam morrido. Não há informações se o motorista do carro ficou ferido.

Os corpos foram encaminhados ao Instituto Médico Legal (IML) de Barreira

