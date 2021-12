Ocupação dos estudantes da UFRB contra a PEC-241 paralisa aulas de mais seis campi

Após a ocupação dos estudantes na reitoria da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia (UFRB), em Cruz das Almas/BA, a instituição decidiu suspender as aulas de mais seis campi: Cachoeira, Amargosa, Santo Antônio de Jesus, Feira de Santana e Santo Amaro. Os alunos que estão na instituição desde a quarta-feira, 19, protestam contra a PEC-241, que define a limitação dos gastos públicos.

A assembleia realizada na quarta-feira deliberou a paralisação das atividades de ensino até dia 24, e a próxima assembleia foi marcada para a próxima terça-feira, 25, para determinar quando as universidades retornarão às atividades.

Augusto Oliveira, diretor LGBT da União Nacional dos Estudantes (UNI) e estudante do curso de bacharelado de Ciências Exatas e Tecnológicas da UFRB, em entrevista para o A TARDE comentou as ocupações. "Podemos observar que no Brasil às ocupações se dão por duas pautas: a reforma do ensino médio que vem para sucatear a educação de ensino fundamental e médio e a PEC 241 que vem disfarçada de contenção de gastos, mas que realmente no seu profundo, ela está aí para congelar investimentos de educação e saúde no país."

Em nota, os estudantes enviaram a comunidade acadêmica as motivações das ocupações: "projeto de Lei nº 867/2015, Escola sem Partido, a medida provisória 746 (Novo Ensino Médio), a Proposta de Ementa Constitucional (PEC) 241 e demais retrocessos".

Manifestações no Brasil

As manifestações contra a aprovação da PEC-241 vêm ganhando proporção nacional. Segundo os dados do relatório divulgado pelo Ministério da Educação (MEC), cerca de 82 cidades de 11 estados aderiram às ocupações nas escolas, até o momento.

Contudo, sem data para desocupação das instituições, o ministro da Educação, Mendonça Filho, se pronunciou sobre a permanência dos alunos nas escolas que serão local do Exame Nacional de Ensino Médio (ENEM), podendo haver o cancelamento da aplicação da prova nesses locais, caso os estudantes não se retirem até o dia 31 de outubro.

“Respeitamos o direito ao protesto, é base de um estado democrático de direito, mas o direito de estudar, de acessar uma prova que é inclusiva como o Enem, deve ser preservado a todos os brasileiros que queiram se submeter ao exame”, afirmou o ministro, que garante que os estudantes que realizarão as provas não irão ser prejudicados.

Em dados divulgados pela presidente do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), Maria Inês Fini, "dos 181 locais de prova afetados, 145 são do Paraná, 12 do Rio Grande do Norte, seis de Minas Gerais e cinco do Rio Grande do Sul. O Distrito Federal e o Rio de Janeiro têm três pontos de aplicação ocupados e Alagoas e Bahia, dois. Pernambuco, Pará e Tocantins têm um ponto afetado."

adblock ativo