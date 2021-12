Ocupação da Prefeitura de Ilhéus completa 24h

Depois das manifestações por todo o país, iniciadas pelo Movimento Passe Livre, em São Paulo, a população de Ilhéus também vai às ruas reivindicar a redução da tarifa local e melhorias no transporte público. Segundo informações postadas na página de eventos de Ilhéus no Facebook, cerca de 60 integrantes do movimento estão desde a manhã desta terça, 16, ocupando as dependências do Palácio Paranaguá, onde é a Prefeitura Municipal.

Além das pautas reivindicadas, o grupo também pede a entrega dos balancetes das empresas de ônibus da cidade, Via Metro e São Miguel. A prefeitura, em resposta a mobilização, informou em nota que na semana passada, representantes do grupo tiveram acesso as planilhas de custos apresentadas pelas duas empresas de transporte coletivo de Ilhéus, aos contratos da concessão do serviço e aos editais de licitação, documentos que eram da responsabilidade direta da Prefeitura.

Ainda segundo a nota da prefeitura, o prefeito Jabes Ribeiro prometeu também que iria determinar uma auditoria minuciosa no sistema de transporte coletivo de Ilhéus para, desta forma, tomar qualquer decisão a respeito da tarifa.

Mesmo com a resposta oficial, a ocupação continua e, segundo informado na página Ilhéus Eventos, a população ilheense apoia os manifestantes com doações de comida e água. Na mesma página consta a informação de que a justiça negou ao prefeito o pedido de desocupação do prédio.

O grupo pretende dar continuidade ao ato até que as solicitações sejam atendidas.

