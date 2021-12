Obras no trecho Cia- Aeroporto serão concluídas nesta semana

As obras no trecho da Cia-Aeroporto que liga os complexos viários da Ceasa e Simões Filho serão finalizadas nesta semana, segundo informação da Concessionária Bahia Norte. Por conta dessa nova configuração, será desativado, neste sábado, 15, o retorno provisório que estava localizado em frente ao Centro de Abastecimento, no km 13,2.

A partir de agora, os usuários devem utilizar os complexos viários para retornar aos destinos finais. O local estará sinalizado para facilitar identificação dos trajetos.

adblock ativo