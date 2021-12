Obras no canal de navegação do terminal em Vera Cruz estão 30% concluídas

As obras de dragagem e derrocagem do canal de navegação do Terminal Marítimo, em Vera Cruz estão 30% concluídas. A informação foi divulgada nesta quinta-feira, 24, pelo Governo do Estado.

O projeto tem como objetivo retirar mais de 100 mil m³ de pedras e rochas que estão submersas no canal e impedem a plena navegação. Esta coleta irá aumentar a profundidade da água de dois a três metros.

Após a finalização vai permitir que as embarcações possam atracar em qualquer horário do dia, inclusive com a maré baixa.

