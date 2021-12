Obras na BR-135 abalam teto de caverna

As obras na BR-135, no trecho entre São Desidério e Correntina, oeste do Estado, retomadas este ano, foram paralisadas temporariamente pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) a pedido do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) , que havia liberado a construção em 14 dos 19 km que ainda estavam com pista de terra.



O órgão suspendeu e pediu a revisão da licença de instalação depois da denúncia do Grupo Bambuí de Pesquisas Espeleológicas de que o teto da caverna conhecida como Buraco do Inferno, da Lagoa do Cemitério, está desmanchando onde a estrada estava sendo construída.





