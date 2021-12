Obras na BA-093 são interrompidas

As obras nas rodovias do Sistema BA-093, administrado pela Concessionária Bahia Norte, serão temporariamente interrompidas por conta da movimentação de veículos no período de festas natalinas.

Segundo a concessionária, os operários trabalharam até a sexta-feira, 20, e retomarão os serviços após o feriado de Natal, em 26 de dezembro. Na segunda, 30, as obras serão novamente suspensas para recesso de Ano Novo e serão retomadas no dia 2 de janeiro.

O Sistema BA-093 é opção para quem segue em direção a cidades no norte do estado, como Camaçari, Dias D'Ávila, Mata de São João, Alagoinhas e Catu. Além disso, o sistema liga o aeroporto de Salvador aos principais centros industriais baianos.

O Porto de Aratu, o Polo Industrial de Camaçari e o Centro Industrial de Aratu (CIA) têm nas rodovias administradas pela Bahia Norte as principais artérias de escoamento. Criada pelo Consórcio Invepar-Odebrecht, a Concessionária Bahia Norte venceu um leilão, realizado em 2010, para administrar por 25 anos as rodovias do Sistema BA-093.

