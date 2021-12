Obras históricas são restauradas pelo Iphan

Cinco monumentos tombados e que revelam a riqueza histórica de Porto Seguro (a 722 km de Salvador), no sul do estado, passaram por obras de conservação e restauro e foram entregues à comunidade pela superintendência do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) neste final de semana. Os bens restaurados são as igrejas de São Sebastião do Caraíva, de Nossa Senhora da Penha e de São Benedito e o telhado da Casa de Câmara e Cadeia.

Segundo o instituto, foram aplicados cerca de R$ 850 mil na conservação e restauro dos monumentos. Outras intervenções foram feitas em 66 imóveis na praça do Divino Espírito Santo. As edificações apresentam relevante valor arquitetônico do período colonial e, de acordo com o Iphan, necessitavam de serviços de reparo em sua cobertura, nos revestimentos de paredes e nas instalações elétricas. O superintendente do Iphan, Carlos Amorim, afirmou que as ações fazem parte de um conjunto de medidas adotadas após extenso diagnóstico realizado ao final de 2010.

Neste mesmo ano, foram adotadas pelo instituto ações emergenciais, propondo-se a realização de obras de conservação nos monumentos de todos os sítios, uma vez que as últimas intervenções ocorreram há mais de 10 anos. "Com estas obras, será impedida a degradação promovida pela falta de manutenção e pela ação do tempo nos edifícios", destacou Amorim.

Estão previstas ainda a atualização do zoneamento, fiscalização e identificação, das áreas que ainda guardam relevância do ponto de vista arquitetônico, histórico e paisagístico do município. Felipe Musse, chefe do escritório técnico do instituto, em Porto Seguro, disse que estas são as próximas ações do Iphan na cidade. "As ações de fiscalização e identificação devem se estender aos demais sítios existentes na região, a exemplo de Ilhéus, Itabuna e Belmonte, que possuem exemplares relevantes a serem protegidos", acrescentou. Para 2014, Carlos Amorim garantiu que outros monumentos e logradouros da região passarão por intervenções.

