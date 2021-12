Obras em rodovias nos distritos de Baiacu e Cacha-Prego são inauguradas

Dois trechos de rodovias situadas nos distritos de Cacha-Prego e Baiacu foram oficialmente entregues, nesta quinta-feira, 9, pelo governo estadual. A obra beneficia ainda outros distritos, como Tairu, Aratuba e Berlinque, e amplia o desenvolvimento econômico e turístico do município de Vera Cruz (Grande Salvador).

“Com a recuperação de estradas, estamos melhorando as condições da população e o acesso para os turistas. As obras significam mais emprego, mais desenvolvimento e mais qualidade de vida”, disse o governador Rui Costa, que participou da inauguração.

Segundo ele, foram investidos mais de R$ 7,3 milhões nas rodovias BA-882 e BA-868, beneficiando mais de oito mil moradores da região. No trecho que fica em Cacha-Prego, foram recuperados 10,3 km de nova pavimentação, e em Baiacu, 7 km.

Por essas vias passam cerca de 450 veículos por dia, entre fluxo de visitantes, transporte de mercadorias e pessoas que trabalham em outras localidades.

O aposentado Armando Santaluzia, que nasceu e se criou em Baiacu, vê a diferença da estrada com a nova pavimentação. “Ficou muito melhor, principalmente para mim, que faço esse percurso todos os dias. Agora economizo tempo de viagem, gasto menos gasolina e ainda não terei que fazer tanta manutenção no meu carro. Ficou muito bom mesmo”, disse Armando.

Licitação

O governador ainda autorizou a licitação para as obras de recuperação da BA-001, nos pontos de acesso a Cacha-Prego e Baiacu. “As obras fazem parte do pacote de investimentos em infraestrutura que o governo tem realizado no interior da Bahia”, disse Rui.

Viaturas

Duas novas viaturas para a Polícia Civil foram entregues para as cidades de Nazaré e Maragojipe.

