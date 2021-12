Obras em ponte sobre Rio Paraguaçu alteram tráfego na região

A concessionária Viabahia, que administra a BR-116, vai realizar durante este fim de semana obras de recuperação estrutural da ponte sobre o Rio Paraguaçu, no km 495,5 da BR-116 Sul.

Por conta do serviço, que acontece entre 6h de sábado, 8, e 19h do domingo, 8, um dos sentidos da rodovia será interditado, funcionando com a operação Siga e Pare.

A concessionária orienta que os motoristas evitem trafegar pela região durante o período das obras. Aqueles que passarem pela ponte devem redobrar a atenção e reduzir a velocidade.

Mais informações pela BR-116 pelo telefone 0800-6000-116, que funciona 24 horas por dia.

