Obras dos trechos 2 e 3 do BRT serão iniciadas nesta segunda

O início das obras dos trechos 2 e 3 do BRT de Salvador será autorizado logo mais, às 10h30, pelo prefeito ACM Neto. A assinatura ocorre no cruzamento entre as avenidas Vasco da Gama e Garibaldi.

Dessa forma, o novo modal de transporte, que vai beneficiar também quem utiliza veículo particular e bicicleta, vai chegar até a Estação da Lapa e a Pituba.

O primeiro trecho, entre o Parque da Cidade e a região da rodoviária, já está em andamento, com 75% das obras concluídas e previsão de entrega em dezembro. Para chegar à Estação da Lapa, o sistema, que será integrado ao metrô, vai passar pelas avenidas ACM, Magalhães Neto e Vasco da Gama, beneficiando mais de 30 mil pessoas por hora em momentos de pico.

