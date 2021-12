Obras do metrô mudam a cara da cidade

Quem passa pela Rótula do Abacaxi e vai em direção à avenida Paralela, via Rodoviária, vem notando que as obras da linha 2 do metrô estão mudando a configuração da cidade.

Trânsito alterado, pilares de concreto, novas passarelas, escavações, vegetação suprimida e máquinas operando a todo vapor dão ao local uma nova cara.

O Terminal de Integração de Passageiros (estação Acesso Norte), na Rótula, por exemplo, passou cerca de 12 anos em obras. Recentemente, os muros que cobriam a enorme construção foram ao chão e a visão no local ficou mais ampla.

Especialistas reconhecem a importância do modal, mas preocupam-se com a estética da cidade, no futuro. Quem transita pela região sofre com os constantes congestionamentos, mas, também, sensibiliza-se com a relevância da obra.

O vendedor autônomo Eliezer Oliveira Pinho, de 47 anos, mora em Vila Laura e trabalha na avenida Paralela. Ele costuma passar duas vezes por dia por essa região. Nos últimos meses, Eliezer disse que se surpreendeu com a transformação desses locais.

"Tomei um susto quando passei pela Rótula e vi a estação do metrô (Acesso Norte). Ali ficou tanto tempo coberto que eu já tinha me habituado com aquela paisagem feia. Agora, está melhor. O lugar ficou até mais bonito e limpo, sem lama e poeira", disse o vendedor.

De acordo com a CCR, empresa que administra o metrô, a estação Acesso Norte está com cerca de 99% das obras concluídas. Tem previsão de término para novembro deste ano e será o coração do sistema, ligando as linhas 1 e 2.

Infraestrutura

Ainda segundo a empresa, com área de aproximadamente 15.000 m², a estação Acesso Norte será aberta, aproveitando ao máximo a luz natural. Também será utilizada iluminação de LED. Os pisos das plataformas serão em granito. Haverá rota tátil em todo o terminal para acessibilidade de portadores de deficiência visual e sanitários públicos para pessoas com deficiência.

Um pouco mais à frente, onde será a estação Detran (na avenida ACM) - também com obras adiantadas e com previsão de entrega para o primeiro semestre de 2016 -, o movimento de caminhões e funcionários da CCR deixa o trânsito complicado nas imediações.

A advogada Michele Almeida Cruz, 36, entretanto, disse que não se importa em sair mais cedo de casa para ir ao trabalho, devido ao engarrafamento. "Quando é por uma boa causa, como é a importância deste meio de transporte de massa para a população, eu encaro numa boa", justifica.

Existem também os que lucram com as obras do segundo ramal do metrô. O ambulante Vinícius de Jesus Santos, 22, por exemplo, vende lanches aos funcionários da CCR durante o dia e, à noite, amendoim cozido aos motoristas que encaram o engarrafamento, na avenida ACM.

"Desde que iniciou as obras (em junho deste ano, segundo a CCR) eu larguei meu emprego de ajudante de pedreiro. Aqui, o patrão sou eu. Trabalho com mais alegria e disposição. Tem dias que chego a lucrar 300 reais", conta Vinicius, que tem dois ajudantes.



Entre a Rótula do Abacaxi e o Aeroporto, que é a extensão da linha 2, serão 12 estações: Acesso Norte, Detran, Rodoviária, Pernambués, Imbuí, CAB, Pituaçu, Flamboyant, Tamburugy, Bairro da Paz, Mussurunga e Aeroporto), totalizando cerca de 20 km. O projeto ainda prevê expansão até Lauro de Freitas (Região Metropolitana de Salvador).

Segundo o secretário estadual de Desenvolvimento Urbano (Sedur), Carlos Martins, na Paralela, onde o modal passará pelo canteiro central, as obras incluem a construção de dez novas passarelas ao longo da via, além de reforma e adequação de outras já existentes. "O projeto também prevê a preservação das lagoas localizadas ao longo da via", afirma Martins.

O engenheiro especialista em transportes e trânsito, Elmo Felzemburg, reconhece a importância do metrô, mas discorda do formato. "Vai beneficiar muita gente. O que me preocupa é a estética da cidade. A Paralela é bonita porque é arborizada. O metrô vai destruir essa paisagem. É só ver como o Bonocô ficou", argumenta.

adblock ativo