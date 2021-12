Obras do Hospital Metropolitano serão iniciadas no mês que vem

As obras do Hospital Metropolitano, em Lauro de Freitas, terão início no dia 4 de dezembro. O anúncio foi feito nesta terça-feira, 21, pelo governador Rui Costa, em uma live no Facebook. Com investimento de R$ 160 milhões, a nova unidade de saúde será construída às margens da Via Parafuso em uma área de 100 mil metros quadrados.

30 30

As obras terão duração de 18 meses. Após a conclusão, prevista para 2019, cerca de mil profissionais serão empregados no hospital. Uma organização social será a responsável pela gestão e contratação dos funcionários da unidade.

Referência

De acordo com o secretário de Saúde do estado, Fábio Vilas-Boas, o Hospital Metropolitano deve ampliar de forma significativa o atendimento de urgência e emergência em uma região amplamente povoada.

“A população da região metropolitana tinha apenas o Hospital Menandro de Faria como referência, no entanto é uma unidade antiga e desprovida de muita tecnologia. Com a inauguração do Hospital Metropolitano, os moradores terão muito mais comodidade”, disse o secretário.

O hospital será referência para casos de urgência e emergência, trauma, acidente vascular cerebral (AVC). A estrutura inclui 265 leitos, com 30 unidades de tratamento intensivo (UTIs) e oito salas de procedimentos cirúrgicos. Além disso, 10 leitos serão reservados para o serviço de atendimento ao paciente com AVC, novo setor que será instalado na unidade de saúde.

“Salvador é uma das cidades com maior número de acidente vascular cerebral por habitante em todo o Brasil, e por isso será importante a implantação do centro de referência em AVC”, pontua Vilas-Boas.

Alta complexidade

O hospital também irá oferecer serviços de alta complexidade em neurocirurgia, além de disponibilizar cirurgias geral, urológica, vascular, gastro e neurológica.

A unidade ainda deve disponibilizar diagnóstico por imagem para realização de exames, além de um setor que será responsável pela coleta e transfusão de sangue dos pacientes.

Segundo o secretário da Saúde, após a conclusão das obras, o hospital será referência para os municípios de Camaçari, Candeias, Dias D’Ávila, Itaparica, Lauro de Freitas, Madre de Deus, Mata de São João, Pojuca, Salvador, São Francisco do Conde, São Sebastião do Passé, Simões Filho e Vera Cruz.

“Vai retirar a pressão dos outros hospitais e, além disso, ampliar e expandir a atenção significativa para a saúde. Um exemplo claro disso é no caso de acidente ou emergência. A pessoa acidentada não vai precisar cruzar Salvador inteira para ser levada para o Hospital Geral do Estado ou Roberto Santos, ela será atendida na sua própria região”, diz.

*Sob supervisão da jornalista Hilcélia Falcão

adblock ativo