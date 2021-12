As obras do Hospital Metropolitano, que será instalado em Lauro de Freitas, já têm data para começar. Segundo anunciou o governador Rui Costa na tarde desta terça-feira, 21, a construção terá início no dia 4 de dezembro.

A unidade de saúde vai ocupar uma área de 100 mil metros quadrados, próxima à Via Parafuso. O investimento total para a construção será de R$ 150 milhões, oriundos de um financiamento feito pelo governo estadual com o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID).

A unidade será referência para casos de urgência e emergência, trauma, Acidente Vascular Cerebral (AVC), e terá 265 leitos, com 30 unidades de tratamento intensivo (UTIs) e oito salas de procedimentos cirúrgicos.

Além disso, 10 leitos serão reservados para o serviço de atendimento ao paciente com AVC, novo setor que será instalado na unidade de saúde. Uma unidade de coleta e transfusão de sangue também funcionará no local. Cerca de mil profissionais serão empregados no Hospital.

O hospital será referência para os municípios de Camaçari, Candeias, Dias D'Ávila, Itaparica, Lauro de Freitas, Madre de Deus, Mata de São João, Pojuca, Salvador, São Francisco do Conde, São Sebastião do Passé, Simões FIlho e Vera Cruz.

Da Redação Obras do Hospital Metropolitano começam no dia 4 de dezembro, diz governador

adblock ativo