Obras do aeroporto de Conquista estão 85% concluídas

Em visita ao canteiro de obras do novo aeroporto de Vitória da Conquista (a 520 quilômetros de Salvador), o governador Rui Costa disse, nesta sexta-feira, 29, que 85% do projeto está pronto, lembrando que será o primeiro a ser concluído no país pelo Plano Nacional de Aviação, lançado há três anos.

Segundo ele, a conclusão dos 15% restantes depende da autorização da Agência Nacional de Aviação Civil. "Depois do Carnaval, vamos apresentar a planilha atualizada e, assim que permitido, vamos licitar o terminal de passageiros", disse.

O valor dos equipamentos a serem adquiridos é de R$ 55 milhões, afirmou o governador. O aeroporto passará a poder atender até 800 mil passageiros por ano, dobrando a atual capacidade.

Ainda em Vitória da Conquista, Rui Costa visitou o Hospital Geral de Base e as obras de construção de uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA). Ele participou, também, da inauguração do Centro de Esportes Unificados (CEUs) e da entrega de sistemas de abastecimento de água na zona rural.

