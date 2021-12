Obras de pavimentação em Lauro de Freitas são iniciadas

A Prefeitura de Lauro de Freitas, na região metropolitana de Salvador, iniciou a obra de pavimentação da Rua Bom Jesus da Lapa, antiga Rua da Lama no bairro do Caji. Os serviços de locação topográfica, escavação para implantação das camadas de base, com areia e brita graduada, além do assentamento de meio-fio, estão em fase de execução. Ao todo serão quase 214 metros de intervenção urbana.

De acordo com a Secretaria de Comunicação (Secom), após as etapas iniciais de preparação da via, serão executadas a implantação de caixas de coleta de drenagem, pavimentação asfáltica e sinalização viária. A obra é realizada pela Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seinfra) com recursos do Governo Federal.

A Prefeitura prevê ainda a licitação para realização de obras de pavimentação asfáltica de mais ruas no Caji, a primeira, segunda e terceira Travessas do Alto do CAIC, Travessa Crispiniano de Oliveira, Boa Vista do CAIC e Alto do CAIC, com recursos do Programa de Financiamento a Infraestrutura e ao Saneamento (FINISA). O programa assegura cerca de R$ 21 milhões para pavimentação de mais 35 ruas do município.

