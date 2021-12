Obras de novo viaduto alteram trânsito na BR-324

As obras da Linha Azul irão alterar o trânsito na BR-324. Segundo a Companhia de Desenvolvimento Urbano do Estado (Conder) e o Consórcio Transoceânico de Salvador, responsáveis pela construção, as mudanças ocorrem com a interdição no trânsito da BR-324, entre esta quinta-feira, 12 e o dia 22, no trecho do viaduto da Estação Pirajá ao viaduto da Brasilgás.

De acordo com o diretor de Infraestrutura e Edificações Públicas da Conder, Francisco Fonseca, a modificação no trânsito possui apoio da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e da Concessionária ViaBahia e deve ocorrer no intervalo de tempo menor movimento da rodovia, entre 22h e 5h. Os motoristas que possuem o hábito de trafegar à noite devem se atentar à placas de sinalização dos desvios nos dois sentidos da rodovia.

"Durante esse período, será realizada uma operação especial para içamento de dez vigas pré-moldadas do novo viaduto sobre a BR-324, cada uma pesando cerca de 70 toneladas, o que exige o transporte por carretas e a utilização de guindastes", explica Fonseca.

