Obras de melhoria são retomadas na BA-046

O Sistema Viário do Complexo Industrial de Santo Antônio de Jesus (cidade do Recôncavo a 185 km da capital) voltou a receber melhorias. As obras, à margem da BA-046, foram visitadas pelo governador Rui Costa nesta sexta-feira, 3, marcando a retomada das intervenções, paralisadas desde o final de 2014.

Aproximadamente 4 km do sistema que liga diferentes indústrias da região estão recebendo asfalto e serviços de drenagem pluviométrica. A obra, com investimento de cerca de R$ 7,7 milhões, via Programa de Inclusão e Desenvolvimento Socioeconômico da Bahia (Proinclusão), beneficiará também Nazaré, Amargosa e Varzedo.

Ao vistoriar os trabalhos, Rui Costa destacou a importância de dar condições ao desenvolvimento industrial baiano, como alternativa para superar a crise econômica. O governador plantou uma árvore no canteiro de obras, chamando a atenção para que o desenvolvimento caminhe junto à preservação ambiental.

As intervenções contribuirão para disponibilizar espaços para novas fábricas, possibilitando a ampliação e atração de empresas industriais, com a oferta de melhor logística.

