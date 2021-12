Obras de Irmã Dulce recebe área para Unidade de Radioterapia

O governador Jaques Wagner entregou na tarde deste sábado, 13, na sede das Obras Sociais Irmã Dulce (OSID), em Salvador, as chaves do campo de futebol ao lado da instituição, garantindo às OSID a posse do terreno para a construção da Unidade de Radioterapia e Quimioterapia.

O núcleo terá dez consultórios, 18 leitos e modernos aparelhos para o tratamento do câncer. A previsão é de que a construção comece entre agosto e setembro deste ano, e a inauguração está prevista para junho de 2014.

"Esse é mais um centro de oncologia que estamos construindo na Bahia para atender os pacientes do SUS que precisam desse serviço. Vamos oferecer para eles um atendimento de qualidade na rapidez que eles merecem", comentou, em nota, o governador Jaques Wagner.

Também participaram do ato a superintendente das OSID, Maria Rita Pontes, a presidente das Voluntárias Sociais da Bahia, Fátima Mendonça, o secretário estadual de Saúde Jorge Solla, o secretário para Assuntos Internacionais e da Agenda Bahia, Fernando Schimidt, e o arcebispo de Salvador e primaz do Brasil, Dom Murilo Krieger.

