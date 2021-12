Obra na Estrada do Coco passa por reserva ecológica

Considerada uma Zona de Proteção Rigorosa, a Reserva de Sapiranga, a 1 km da Praia do Forte, está sendo desmatada para atender a um projeto da Concessionária Litoral Norte (CLN), que visa duplicar a BA-099.



Na manhã desta sexta-feira, 5, a CLN se reuniu com gestores da Área de Proteção Ambiental Litoral Norte do Estado da Bahia (APA - Litoral Norte) e outras entidades, para explicar o projeto aos moradores.

A população reclama, entretanto, da comunicação tardia das obras. "Os tratores já estão a 800 metros do meu estabelecimento e só agora eles resolveram conversar conosco", protestou Jorge Souza, 47.

Com a duplicação do trecho Itacimirim -Praia do Forte, serão desmatados 5,4 km de extensão da reserva.

O restaurante de Jorge, que está situado à beira da rodovia, e a casa em que ele vive, terão que ser desapropriados para a conclusão da obra.

O restaurante Sabor da Natureza atende a vários visitantes e já funciona há 18 anos. "Ainda não foi definida indenização. Ficamos sem saber o que será resolvido e é daqui que eu tiro o meu sustento", reclamou Souza.

Jorge Tadeu, presidente da Fundação Garcia D'ávila, proprietária da reserva, afirmou ter levado alguns questionamentos ao Ministério Público no início da obra. Segundo ele, a indenização dos moradores que terão estabelecimentos desapropriados só será comunicada após o diálogo com setores do Estado de infraestrutura e transporte do Estado.

Concessionária - Segundo a Concessionária Litoral Norte, a duplicação da Estrada do Coco, uma das principais vias litorâneas do Nordeste, visa melhorar o fluxo de veículos, que se rorna cada vez mais intenso, na região.

Ainda segundo a empresa, a necessidade de desapropriação ao longo do trecho ainda está sendo discutida. Embora as máquinas já estejam nas proximidades dos imóveis localizados no entorno da reserva ecológica, a CLN, por meio da assessoria de comunicação, informou que nessa região as obras só serão executadas após haver a definição da situação dos moradores.

A BA-099 é uma rodovia estadual da Bahia que liga Lauro de Freitas (Grande Salvador) às praias do litoral norte do Estado, terminando na divisa da Bahia com Sergipe. A estrada turística pedagiada está sendo duplicada.

A rodovia está dividida em Estrada do Coco, trecho inicial que vai do Aeroporto Internacional de Salvador até a Praia do Forte), e Linha Verde, trecho que vai localidade de Praia do Forte, no município de Mata de São João, até Mangue Seco, em Jandaíra, no limite com Sergipe.

