Obra na BA-120 beneficiará cerca de 55 mil moradores

A recuperação de 28 km da BA-120, entre Conceição do Coité e Riachão do Jacuípe, foi entregue nesta sexta-feira, 24, pelo governador Rui Costa. A estimativa é que 55 mil moradores da região serão beneficiados com a obra de R$ 9,3 milhões, iniciada em outubro do ano passado.

A solenidade ocorreu na cidade de Riachão do Jacuípe (a 177 km de Salvador) e contou com representantes políticos da cidade e de municípios vizinhos, como Serra Preta e Tanquinho, que também são afetados diretamente pela via recuperada.

Para o governador, embora seja uma rodovia de curta distância, “é muito importante para a região, principalmente para os moradores de Riachão do Jacuípe e Conceição do Coité”.

Ele lembrou que a via liga os Territórios de Identidade Bacia do Jacuípe e do Sisal e destacou que vai facilitar o deslocamento “agora com segurança e tranquilidade, melhorando a qualidade de vida da população e fomentando o desenvolvimento socioeconômico”, disse.

Intervenções

Os moradores festejaram a renovação da rodovia, que recebeu recapeamento, sinalização vertical e horizontal e alargamento do acostamento em alguns pontos do trecho.

“Era um sofrimento passar pela via. Por causa dos buracos, a viagem de meia hora demorava mais de uma hora”, afirmou o agropecuarista Vinícius Gonzaga.

Ele salientou que além da demora e do desconforto, “tinha ainda o perigo de acidentes, assaltos e prejuízos com a quebra de peças dos veículos”, disse acrescentando que outras estradas “também precisam de atenção para integrar os moradores dos demais municípios desta região”.

Durante a estada em Riachão do Jacuípe, Rui Costa assinou a autorização para iniciar o processo de licitação para contratação de empresa que vai recuperar o trecho do entroncamento da BA-409 e a BA-233, com 57,9 km, entre Conceição do Coité, Serrinha e Biritinga, todos na região do Sisal.

Essa restauração, que ainda não tem um prazo previsto para ser iniciada, vai beneficiar cerca de 180 mil habitantes das cidades e povoados de Água Fria, Biritinga, Conceição do Coité, Lamarão, Nova Soure, Santaluz, São Domingos e Valente.

Programa

Executado pela Secretaria de Desenvolvimento Rural (SDR), o programa Bahia Produtiva objetiva incentivar o aprimoramento de atividades rurais no estado.

Em dois convênios assinados, nesta sexta, pelo governador, 1.098 famílias que trabalham com apicultura e caprinovinocultura serão diretamente beneficiadas.

“Queremos que as pessoas tenham acesso a novas tecnologias, equipamentos e infraestrutura e, assim, possam reforçar sua produção”, disse Rui Costa, enfatizando que, se produzir mais e com melhor qualidade, o produtor dará impulso à economia, “fortalecendo o comércio e aumentando a arrecadação dos municípios. Com isso todo mundo ganha”, asseverou.

Com investimento de R$ 1,6 milhão, o governo do estado entregou 20 viaturas para municípios da região sisaleira. Destes, 15 se destinam para a Polícia Civil e cinco para a Polícia Militar.

