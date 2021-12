Obra da Viabahia interdita ponte sobre o Rio Paraguaçu

A concessionária Viabahia inicia na sexta-feira, 23, a partir das 23h, mais uma etapa da obra de recuperação estrutural da ponte sobre Rio Paraguaçu, no km 495 da BR-116 Sul.

Durante a realização do trabalho, que vai até as 3h de sábado, 24, a ponte será totalmente interditada. Os trechos sob intervenção serão sinalizados com placas de atenção.



A orientação da Viabahia é que os motoristas fiquem estacionados em postos de abastecimentos até o término dos trabalhos.

