Obra causa engarrafamento na BR-324

Quem aproveitou este sábado, 28, para viajar ou transitar pela BR-324 tem enfrentado engarrafamento provocado por uma obra de asfaltamento da Via Bahia, concessionária que administra trechos da rodovia, que está sendo realizada próximo ao Parque de Exposições na altura do Km-523.



De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), o serviço ocorre no sentido Salvador - Feira de Santana e tem previsão para terminar no final da tarde, quando parte da via interditada será liberada. O congestionamento tem cerca de 3 km de extensão.

