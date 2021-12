OAB torna facultativo uso de paletó para advogados na Bahia

Os advogados baianos podem deixar o paletó e a gravata no guarda-roupa e usar roupas mais frescas a partir desta segunda-feira, 7. A decisão foi tomada nesta sexta, 4, durante a 33ª sessão do Conselho Pleno da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB-BA).

A medida leva em consideração as altas temperaturas registradas na Bahia durante todo o ano. A OAB-BA pretende divulgar a novidade entre os profissionais que trabalham no interior da Bahia, que são mais atingidos pelo calor do sertão.

O uso do paletó será facultativo em qualquer ambiente, exceto quando o advogado tiver que fazer sustentação oral. Nesse caso, ele deve optar pelo paletó ou beca.

