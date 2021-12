OAB pede "apuração imediata" sobre assassinato de advogada

A Polícia Civil investiga se o assassinato da advogada Sílvia da Silva Carvalho, na noite de terça-feira, 26, em Feira de Santana (distante a 109 km de Salvador), tem relação com o exercício da profissão dela.

Segundo a assessoria, a polícia já tem indicativo de autoria, mas não divulga detalhes para não comprometer as investigações. Nenhum suspeito foi preso até o final da tarde de ontem.

“Em nome de todas as advogadas e advogados do estado, a OAB da Bahia espera da Secretaria de Segurança Pública uma apuração profunda e imediata do crime para que seja feita justiça e os assassinos sejam punidos na forma da lei”, diz nota divulgada pela Ordem dos Advogados do Brasil Seção Bahia.

