OAB-BA divulga nota de repúdio a vídeo com presos violentados em delegacia

A Ordem dos Advogados do Brasil - Seção Bahia - (OAB-BA) divulgou na tarde desta segunda-feira, 15, uma nota de repúdio ao vídeo que circula no Whatsapp, que mostra os envolvidos no assassinato de um casal sendo obrigados a ter relações sexuais dentro da carceragem da 18ª Delegacia Territorial (DT) de Camaçari, na Região Metropolitana de Salvador (RMS).

Segundo a Secretaria da Segurança Pública (SSP-BA), os homens que aparecem nas imagens são Daniel Neves Santos Filho, 29 anos, e Carlos Alberto Neres Júnior (idade não divulgada), suspeitos de participação na morte de Juvenal Amaral Neto, 57, e Kelly Cristina Amaral, 44.

O crime, que contou com o envolvimento de três adolescentes, foi cometido no último dia 5. Os corpos foram localizados na terça, 9.

Na nota, a OAB-BA questiona a "autonomia dos custodiados dentro da penitenciária" e critica a "ausência de autoridades no local".

adblock ativo