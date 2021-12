"O rio pediu largura", diz o bravo de 93 anos de Lajedinho

Uma semana depois do temporal que deixou 17 mortos em Lajedinho (a 355 quilômetros de Salvador), a cidade da Chapada Diamantina tenta, aos poucos, reerguer-se, com a resistência de moradores, que, mesmo vítimas da enxurrada, encontram motivos de gratidão à vida.

São histórias de pessoas simples, como o aposentado José Quintino, o Zé Brabo, que completou 93 anos de sabedoria na última quarta-feira, três dias após ter a casa invadida pela água que transbordou do rio Saracura, que corta a cidade.



Sem nunca ter frequentado a escola, o homem - um dos mais antigos moradores do local -, que nadou para driblar a morte, encontra na tão falada responsabilidade ambiental uma explicação quase acadêmica para a pior das seis inundações ocorridas na cidade.



"O rio pediu largura. Depois que a burguesia comprou as terras, mandou desmatar tudo para o gado pastar. Para onde vai escoar a água, então?", questiona o marido de dona Terezinha de Jesus, 63, ao lembrar dos tempos em que Lajedinho era uma fazenda de 2.400 tarefas, com verdes pastos.



"Mesmo sem comer nem dormir direito nesses dias", revela a mulher de Zé Brabo, o homem vigoroso, de voz alta e firme, não perde a espirituosidade. "Tô tão consciente que pareço ter 14 anos", diz, soltando uma estridente gargalhada, estranhada por alguns vizinhos, por causa do luto na cidade.



"Mas ele sempre foi assim. Uma pessoa pra cima", justifica a professora Adriana Oliveira, 42, vizinha "de porta" de Zé Brabo. "Esse homem é uma enciclopédia viva. Quem quiser saber alguma coisa antiga de Lajedinho é só procurar por ele", revela, enquanto deseja feliz aniversário a Zé.



Prefeito desabrigado



Como agravante do caos, mais 150 imóveis ao longo do rio serão demolidos para dar vazão ao curso d'água. Entre eles, está a casa do prefeito Antônio Silva (PSD), morador da rua Júlio Cavalcante da Silva há 30 anos - um dos cerca de 800 desabrigados.



Na última sexta-feira, ele conversou com A TARDE pelo novo aparelho celular - o anterior foi na enchente. "Minha casa será demolida, não há como recuperá-la", contou o prefeito, abrigado por uma sobrinha.



Casado, pai de dois filhos, no quinto mandato, ele não sabe como recompor o prejuízo de cerca de R$ 28 milhões com a destruição da infraestrutura: "O povo confia em mim. Somos como uma família", afirma Antônio Silva, que ajudou até a carregar os caixões nos funerais.



Sobre o aprendizado que fica, ele é enfático: "Não podemos errar (na reconstrução). Aqui, raramente chove. Se ocorresse todo ano, estaríamos preparados. Mas, dessa vez, ficamos perdidos".

