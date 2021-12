O Carrasco está de volta: os bastidores da política com a credibilidade do A TARDE

O ano é 1900. Periódico: O Carrasco. Idade do criador: 14 anos. E este só podia ser Ernesto Simões Filho. Há exatos 120 anos, o fundador do jornal A Tarde lançou O Carrasco, ainda em tempos de escola, quando as tiras e charadas tomavam forma nas páginas em preto e branco.

Usado para contar histórias reais e fictícias, além de ser um passatempo entre os colegas de classe, O Carrasco começou a incomodar de imediato pelo nome. Desafiando a criatividade dos mais experientes, o menino franzino ganhava repercussão entre os garotos de sua idade e entre os adultos que, volta e meia, eram citados de forma discreta e até mesmo irônica nas páginas ilustradas apenas por títulos e textos que falavam por si só.

Sempre à frente do seu tempo, foi com O Carrasco que Ernesto Simões Filho iniciou os primeiros passos de um pioneirismo de sucesso sendo forte na chamada e responsável no conteúdo. O Carrasco ensaiou o que iria tornar-se 12 anos depois o Jornal A TARDE.

É nessa perspectiva e homenagem, que mais de um século depois o Grupo A TARDE de Comunicação traz de volta O Carrasco. Agora, maduro e com o desafio de explorar a política do século XXI. Os bastidores de um cenário cada vez mais volátil, cuja participação do cidadão se torna ainda mais intensa. Em meio à jovem democracia brasileira, O Carrasco vem para fazer a diferença, com informações exclusivas sustentadas pela credibilidade de uma marca que completou 107 anos.

Em formato de coluna que sairá toda segunda-feira no Portal A TARDE, O Carrasco também será destaque no impresso, trazendo as principais notas de cada semana. Sejam os bastidores da Assembleia Legislativa da Bahia, da Câmara Municipal de Salvador, sejam os deputados estaduais e federais, secretários, prefeitos, governadores e agentes públicos, todos podem ser protagonistas do Carrasco.

Atento, O Carrasco irá percorrer municípios, capitais e marcará presença também em Brasília, observando os passos dos políticos por onde passar. E claro, o leitor A TARDE pode participar. Seja do jornal ou do Portal, o cidadão pode sugerir uma nota através do e-mail ocarrasco@grupoatarde.com.br. Visando integrar as três plataformas do Grupo, o ouvinte de A TARDE FM também pode participar e acompanhar durante a programação as notas publicadas na coluna.

O Carrasco estreia dia 18 de novembro de 2019. Data que marcará o retorno das ideias de um adolescente inovador, agora embasadas pela força de uma marca consolidada ao longo de um século com responsabilidade, ética, credibilidade e exclusividade. O Carrasco reforça o conteúdo do Grupo A Tarde de Comunicação marcando presença na política da maneira A TARDE de fazer jornalismo.

O Fundador - Perfil de um líder

Um dos mais importantes nomes da história da imprensa da Bahia e do Brasil, Ernesto Simões Filho nasceu no dia 4 de outubro de 1886. O fundador de A TARDE, que foi ministro e deputado (federal e estadual), além de membro-fundador da Academia de Letras da Bahia (ALB), se estivesse na ativa, com certeza estaria aplaudindo as recentes mudanças tecnológicas do periódico vibrante que criou.

Ainda na escola, já dava mostras do seu talento no periódico produzido por estudantes do Ginásio Bahiano, O Carrasco. À época, o diretor do colégio, Manoel Devoto, profetizou: ?Este menino vai ser um perigo! Vai ser jornalista!?

Em seguida, fundou uma revista literária de cunho humorístico, O Papão, e consolidou de vez a sua vocação escrevendo para o jornal de Vicente Amaral, Gazeta do Povo. A fundação do jornal A TARDE deu-se quando tinha apenas 26 anos, em 15 de outubro de 1912.

Simões Filho defendeu as candidaturas à presidência da República deste jurista, advogado, político e um dos intelectuais mais importantes de sua época.

Coluna vai ao ar às segundas | Foto: Divulgação

