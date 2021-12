Nutricionista morre e casal fica ferido em acidente na Bahia

Uma pessoa morreu e duas ficaram feridas em um grave acidente na manhã desta quarta-feira, 11, na BR-101, no município de Conceição do Almeida (a 180 km de Salvador). De acordo com o site Voz da Bahia, Danilo Viana, que atuava como nutricionista na cidade, dirigia um Siena Sedan que colidiu frontalmente com um Renault, ocupado por um casal no km 250 da rodovia.

Danilo não resistiu e morreu no local. Já o casal foi levado por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel e Urgência (Samu) para o Hospital Regional de Santo Antônio de Jesus. O estado de saúde deles é desconhecido.

Pessoas que presenciaram a batida relataram que, devido o impacto, o Siena caiu em uma ribanceira. O trânsito está lento nos dois sentidos da via. O Departamento de Polícia Técnica (DPT) foi encaminhado para fazer a remoção do corpo. A causa da batida ainda é desconhecida.

