Números de acidentes nas estradas baianas diminuem 45%

Das 8h do último sábado, 22, até as 8h desta quarta-feira, 26, a Polícia Rodoviária Estadual (PRE) registrou 43 acidentes, que deixaram 30 vítimas leves, 16 em estado grave e cinco fatais, segundo balanço da Operação Natal 2012. Segundo o órgão, houve uma redução de 45% no número de acidentes e 33% no número de vítimas feridas nas rodovias estaduais.

A utilização de radares estásticos nas rodovias, segundo o órgão, contribuíram para redução da velocidade dos veículos, e é apontado como o principal fator a redução do número de acidentes e de vítimas.

Segundo a PRE, 2.163 abordagens a veículos foram realizadas, o que resultou em 36 retenções e na extração de 261 Autos de Infração de Trânsito. As infrações mais registradas foram a não utilização do cinto de segurança (16%) e a condução de veículo sem o porte da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) ou da Permissão Para Dirigir (14%).

Ao todo, 2.688 pessoas foram abordadas, 11 Certificados de Registro e Licenciamento de Veículo (CRLV) e seis carteiras de habilitação recolhidas, três destas com base Art. 165 do Código de Trânsito Brasileiro, por dirigir sob o efeito de bebida alcoólica.

