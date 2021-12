Número de vítimas de queimadura sobe 20% no São João

Faltam dez dias para o início dos festejos do São João. Nesse período, se intensificam as tradicionais brincadeiras envolvendo os mais diversos tipos de fogos de artifício. O momento é de diversão, porém, é fundamental redobrar os cuidados para evitar possíveis queimaduras.

Nessa época do ano, a procura por atendimento de emergência no Centro de Tratamento de Queimados (CTQ) do Hospital Geral do Estado (HGE) - referência nacional no tratamento de vítimas de queimaduras - cresce até cerca de 20% se comparado aos outros meses do ano.

O aumento no número de pacientes também atinge a ala de internamentos. Durante a festa, o número de hospitalizações na unidade especializada aumenta em cerca de 30%.

Ano passado, o CTQ atendeu, entre 20 a 24 de junho, 50 vítimas de bombas e queimaduras por fogos de artifício, de acordo com dados da Secretaria da Saúde do Estado (Sesab). O número é 25% maior do que o registrado no ano anterior, quando 40 pacientes feridos por bomba deram entrada no hospital.

Mesmo com maior quantidade de pacientes, não há uma preparação especial na unidade para o período de festa junina: assim como nos demais períodos do ano, a unidade segue funcionando com 22 leitos.

De acordo com o coordenador do Centro de Tratamento, o cirurgião plástico Carlos Briglia, o número é suficiente para atender a demanda de pacientes.

"Apesar da grande procura pelo serviço em junho, o centro funciona com a mesma estrutura nos demais dias do ano. Temos uma média de quase três queimados por dia, independentemente do São João", explicou o coordenador Carlos Briglia.

Entre as ocorrências mais comuns na emergência, estão as extensas queimaduras de primeiro grau ou as de segundo grau causadas, principalmente, pelas explosões das bombas ou acidentes com as velas utilizadas para acender os fogos.

Mutilações

O coordenador da unidade chama atenção, ainda, para o aumento significativo das ocorrências relacionadas à mutilação dos membros superiores, sobretudo a perda de toda a mão ou parte do dedo, desencadeada pelas bombas e fogos.

"Os casos de mutilações prevalecem sobre as queimaduras. Enquanto são registrados 30 de pessoas queimadas, cerca de 60 dão entrada por mutilação. Isso acontece muito por causa das bombas que são acesas mas não explodem imediatamente", afirmou.

A situação não está restrita ao estado. As mutilações, segundo a Associação Brasileira de Cirurgia da Mão, atingem 10% das vítimas de queimaduras provocadas por artefatos pirotécnicos no Brasil.

Tratamento

O tratamento de sequelas causadas por mutilações e queimaduras mais graves - trauma branco, que não sangra, e com grande extensão - são realizados pelo Sistema Único de Saúde (SUS) no Complexo Hospitalar Professor Edgard Santos (Hupes), no Canela.

O serviço visa reabilitar pacientes que tiveram retrações, feridas abertas e deformidades causadas por queimaduras. No local, são realizadas cirurgias plásticas e demais procedimentos para correção da lesão, como enxertos de pele.

De acordo com o cirurgião plástico e chefe do serviço de Cirurgia Plástica do Hupes, Valber Meneses, a intenção é reduzir ao máximo os prejuízos causados por esse tipo de acidente com fogo.

"A depender da gravidade do caso, o paciente precisa de um internamento prolongado para que seja completamente reabilitado, desde a pele até os demais órgãos atingidos pela queimadura", explicou.

adblock ativo