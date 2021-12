Número de motos cresce 19% em dois anos em Feira de Santana

O número de motocicletas registradas em Feira de Santana aumentou 19% em relação a 2011, segundo dados do Detran. Até outubro deste ano, a cidade possuía 65.238 veículos deste tipo, contra 55.468 há dois anos.

"Este aumento tem pontos positivos e negativos. É positivo o fato de as pessoas estarem melhorando de renda e adquirindo um meio de transporte próprio, mas é preocupante, pois muitos condutores estão despreparados. Isso somado à falta de legislação específica e à falta de vias apropriadas para este tipo de transporte leva a altos índices de acidentes e infrações", afirmou Silvio Dias, coordenador da 3ª Ciretran.

Dias explica que muitos condutores em Feira não respeitam as normas, como a de usar equipamentos de segurança.

"Em um levantamento preliminar, consegui confirmar que, a cada 100 acidentes envolvendo motos, 85 causam vítimas. O que chama a atenção é que, mesmo assim, os condutores insistem em usar este tipo de veiculo de forma errada", destacou o coordenador da Ciretran.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) atendeu, do início do ano até o dia 10 deste mês, 2.343 pessoas vítimas de acidente com motocicletas em Feira.

Dos cerca de 210 atendimentos realizados no mês de outubro, 19% envolvem motos. "As motocicletas são responsáveis por 75% das ocorrências de urgência com traumas, o que é um número elevado", disse Maíza Macedo, coordenadora do Samu em Feira.

Prevenção

Para o secretário municipal de Trânsito, Ebenezer Tuy, o crescimento no número de veículos na cidade é enorme. Segundo ele, a secretaria tem investido em um trabalho preventivo com campanhas educativas e orientações para os condutores, além de instalar radares eletrônicos em vários pontos da cidade.

"As pessoas dizem que há um número alto de notificações, mas costumo dizer que este número é porque as pessoas estão cometendo mais infrações a cada dia", afirmou.

O secretário informou ainda que já está em projeto a criação de uma faixa de retenção para motos nos semáforos. Trata-se de um espaço destinado à parada das motos, que ficariam entre a faixa de pedestres e a de veículos.

"Isso dará mais organização ao trânsito, além de transmitir segurança para os condutores", disse, acrescentando que não há ainda uma data prevista para a instalação das faixas.

