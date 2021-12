Número de mortos no temporal em Lajedinho sobe para 16

Subiu para 16 o número de mortos no temporal que atingiu a cidade de Lajedinho (a 466 quilômetros de Salvador), na Chapada Diamantina, entre a noite de sábado, 7, e madrugada de domingo, 8. Uma pessoa continua desaparecida, de acordo com a Polícia Militar. Os corpos foram localizados a cerca de 30 km do local, nas proximidades da cidade de Rui Barbosa

Por conta da tragédia, o prefeito Antônio Mário Lima decretou estado de emergência e luto oficial de três dias, a contar desta segunda-feira, 9.

Seca

O município estava na relação de cidades em estado de emergência por conta da seca. E foi a falta de chuva que deixou o solo impermeável, bloqueando a entrada da chuva.

Por conta disso, a água acabou escorrendo pelos vales e chegando ao centro da cidade, onde fica o riacho Saracura. Imóveis e carros ficaram destruídos.

A sede da prefeitura e assistência social foram afetadas, além da casa do prefeito. De acordo com o Jornal da Chapada, cerca de 70 famílias tiveram suas casas atingidas pelo temporal e estão desalojadas ou desabrigadas. O nível de água chegou a dois metros de altura.

Nesta manhã, os moradores tentam encontrar os desaparecidos e limpar o que foi devastado pelo temporal.

Geneci Mascarenhas conta que o irmão perdeu todo estoque do seu mercadinho. "Está tudo perdido, já tiramos três caçambas de produtos e jogamos fora. Não sobrou nada. Na cidade você não acha nenhum lugar para comprar comida. Está triste de ver, é de chorar só em olhar", relata.

Redes sociais

Familiares e amigos das vítimas da tragédia de Lajedinho utilizaram seus perfis na rede social Facebook para externar a dor da perda e se solidarizar.

A usuária Milly Santana, por exemplo, foi autora de um dos depoimentos mais comoventes, ao postar uma foto do pequeno Tharso, de quem ela seria madrinha.

"Não sei o que será de mim sem ouvir você dizer: dinda, eu te amo. E agora? Seus presentes estão aqui enroladinhos. A dinda vai lembrar sempre de você, anjo meu. Saudades dói. Machuca demais", postou.

A mesma usuária posa em uma foto, ao lado de uma senhora idosa, a quem ela chama de 'vó', que também seria uma das vítimas do temporal que caiu na região.

"Minha vida não vai ter mais sentido. Meu Natal estava todo planejado, com os presentes comprados, só esperando o dia de viajar para matar a saudade. Hoje (neste domingo, 8), viajo por tristeza", diz.

