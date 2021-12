Número de mortes nas estradas durante o Carnaval cai 33%

A Polícia Rodoviária Federal da Bahia (PRF-BA) divulgou nesta quinta-feira, 6, o resultado da Operação Carnaval 2014, com o registro de 156 acidentes durante a folia. O objetivo da ação, inciada no último dia 24 de fevereiro e concluída nesta quarta-feira, 5, foi fiscalizar excessos de velocidade, alcoolemia e ultrapassagens proibidas nas rodovias federais que cortam a Bahia.

A operação, estendida para 10 dias este ano, - sendo os primeiros quatro dias dedicados a ações educativas, com fiscalizações mais intensas do dia 28 de fevereiro até a Quarta-feira de Cinzas - registrou em números preliminares 159 acidentes, com 87 feridos e 14 mortos nos últimos seis dias.

Segundo informações da PRF-BA, o número representou redução absoluta de 10% na quantidade de acidentes, 28% em quantidade de feridos e 33% em vítimas fatais, com relação ao ano anterior.

A PRF ainda flagrou e autuou 5.649 veículos, dos 11.618 fiscalizados, sendo 881 por ultrapassagens proibidas e 1.131 pela falta de uso do cinto de segurança. Também foram registradas 20.808 imagens de radar de veículos em excesso de velocidade.

A PRF dedica a maioria dos acidentes graves a imprudência, à inabilidade e ao desrespeito às Leis de Trânsito.

Lei Seca - De acordo com a PRF, dos 2.675 testes com etilômetro realizados nas rodovias, foram notificados 105 condutores sob efeito de álcool.

Do total de flagrantes, pelo menos 22 condutores foram encaminhados à Delegacia de Polícia Judiciária por crime de embriaguez no trânsito. A multa para as pessoas apreendidas é de R$ 1.915,40, segundo a PRF.

Outras 56 pessoas foram levadas à Delegacias de Polícia Judiciária, por outros delitos como: mandado de prisão em aberto, posse de veículos roubados, embriaguez, armas e drogas.

