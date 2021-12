Número de mortes nas estradas cai 67% durante o São João

O número de vítimas fatais nas estradas no período do São João reduziu 67% em relação ao mesmo período do ano passado, havendo apenas uma única morte registrada. A queda neste tipo de ocorrência foi apurada pelo Batalhão da Polícia Rodoviária (BPRv) da Polícia Militar da Bahia (PMBA) durante a Operação Corpus Christi e São João realizada das 17h da última quarta-feira, 18, até 8h desta quarta-feira, 25.

Em compensação, houve o aumento de 36% no número de acidentes, totalizando 45 registros, que deixaram 16 vítimas com ferimentos leves e 18 com ferimentos graves. Em ações preventivas, a BPRv abordou 3.650 pessoas e 3.255 veículos, dos quais 123 foram retidos e 687 autuados, além da emissão de 754 autos de infração, do recolhimento de 33 Certificados de Registro e Licenciamento de Veículo (CRLV) e 11 Carteiras Nacional de Habilitação (CNH).

Em comparação com o mesmo período de 2013, houve um aumento de 29% na abordagem de veículos e de 24% na abordagem de pessoas, além do aumento de 17% da emissão de autos de infração e de 64% de veículos retidos.

No total, foram realizados 11 encaminhamentos à delegacia, onde um adolescente foi apreendido, foi lavrado um termo circunstanciado (placa clonada) e ocorreram cinco prisões em flagrante por porte ilegal de armas e placa de identificação de veículo falsificada.

Sobre o balanço da operação, a VIABAHIA Concessionária de Rodovias S/A informou que houve 45 atendimentos médicos/clínicos provenientes de acidente, 31 não provenientes de acidentes e 1.301 apoios ao usuário na remoção por guincho e atendimento a panes mecânicas e outros serviços (pneu furado, bateria descarregada e superaquecimento do motor).

A concessionária atende a chamados através dos telefones 0800-6000-324 para a BR-324 (Salvador - Feira de Santana) e 0800-6000-116 para a BR-116 (Feira de Santana - Divisa BA/MG)

A operação realizada pela Polícia Rodoviária Estadual (PRF) começou na última quarta-feira, 18, e vai até a próxima segunda-feira, 30. Os resultados serão divulgados na próxima terça-feira, 1.

