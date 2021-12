Número de mortes nas estradas aumenta 16% no feriadão

A Operação Fim de Ano da Polícia Rodoviária Federal da Bahia (PRF-BA) realizada no período de 21 de dezembro de 2012 a 2 de janeiro de 2013, registrou 373 acidentes, com 250 feridos e 50 mortes nas rodovias federais que cortam as estradas baianas, informa a PRF. Em nota, a polícia informa que, em relação ao ano de 2011, houve uma redução de 32,67% na quantidade de acidentes e de 13,79% em números de feridos. Entretanto, os dados apontam que houve um aumento de 16% em quantidade de mortes. Os dados foram fornecidos na manhã desta quinta-feira, 3.



Neste mesmo período, a Polícia Rodoviária Estadual (PRE) registrou 97 acidentes nas rodovias que cortam a Bahia. No total, nove pessoas morreram. Além disso, 34 vítimas sofreram ferimentos leves e seis lesões graves. De acordo com a PRE, 4.572 veículos foram abordados. Do total, 570 condutores foram autuados por alguma infração de trânsito, ocasionando em 54 retenções ou extração de veículos.

De acordo com o relatório da PRF e PRE, entre os principais motivos para os acidentes estão a imprudência, falta de respeito às Leis de Trânsito e a falta de atenção dos condutores.

